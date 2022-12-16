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Некоторые части ВСУ оказались укомплектованы всего на 30%

Офицер ЛНР Марочко рассказал, что под Артемовском ряд подразделений ВСУ укомплектован на 30%
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Фото: REUTERS/Stringer
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Ряд подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) укомплектован всего на 30%. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«Подтвержден очередной факт некомплекта 70% в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде», — цитирует его ТАСС.

По словам Марочко, ссылающегося на данные разведки, находящиеся на линии боевого соприкосновения украинские бойцы не имеют боевого опыта. Многие из них не проходили положенного обучения и даже не держали автомат в руках, отметил он.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в Артемовске идут ожесточенные бои на окраинах. Он отметил, что украинские войска пытаются переместить в город резервы, чтобы удержать его, не считаясь с потерями.

Также в четверг в украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска. Военный ВСУ рассказал, что ВС РФ продвигаются на артемовском направлении. Кроме того, у российских войск наблюдается пополнение частей.

13 декабря Марочко заявил, что боевики ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска. По его словам, высший офицерский состав ВСУ списывает поражения и большие потери на «неблагоприятные метеоусловия».

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса.

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