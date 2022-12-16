Захарова заявила, что США немедленно приступили бы к уничтожению России при наличии плана

Вашингтон немедленно бы приступил к уничтожению России, если бы был способ. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о плане США добиться исключения РФ из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили», — написала дипломат в Telegram-канале.

По ее мнению, США немедленно приступили бы даже к захвату вселенной, если бы был способ, однако его нет.

Ранее в этот день Жан-Пьер заявила, что Белый дом немедленно воспользовался бы способом, который позволяет прекратить участие РФ в Совбезе ООН. Она подчеркнула, что Вашингтон не видит возможности исключить Россию из СБ ООН, но продолжит добиваться изоляции РФ.

Ранее, 6 декабря, был опубликован проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год, в котором указывалось, что Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных организаций, включая «Группу двадцати» (G20), Базельский комитета по банковскому надзору, Совет по финансовой стабильности и Международную ассоциацию страховых надзоров.

На следующий день проект США прокомментировали в Госдуме. Член комитета ГД по промышленности и торговле Алексей Канаев указал, что исключить Россию из каких-либо переговорных площадок невозможно без ее согласия.

При этом подчеркивалось, что организации, которые останутся без РФ, многое потеряют.