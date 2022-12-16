Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы

В Москве водохранилища, обеспечивающие город водой, перевели на зимний режим работы. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, к настоящему моменту на водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров. В этой связи все 15 водохранилищ Волжской и Москворецкой водных систем перевели на зимний режим работы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Бирюков отметил, что для создания дополнительной свободной емкости сотрудники гидротехнических сооружений увеличили сработку водохранилищ. Необходимо это для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной.

Эти мероприятия позволят принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тыс. кв. км, исключить подтопления внепойменных участков, отмечает REGNUM.

Он добавил, что зимой сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съемки для прогнозирования масштаба будущего половодья и при необходимости — корректировки работы сооружений, пишет сайт kp.ru.