В Сети посоветовали Шольцу выбросить деньги в окно вместо санкций

Пользователи Twitter высмеяли пост немецкого канцлера Олафа Шольца о преодолении Европой кризиса и введении санкций против России. Свое мнение они выразили под записью политика 15 декабря.

Как полагает Шольц, Европа мощно противостоит кризису, вводя санкции и отдавая миллиарды евро Украине.

«Еще €18 млрд на поддержку Украины, девятый пакет антироссийских санкций, новый импульс в расширении ЕС и минимальное налогообложение для крупных компаний. Это хороший результат», — написал политик.

Пользователи в ответ поблагодарили политиков, выступивших против выделения денег Киеву и раскритиковали позицию Шольца.

«А вы позволяете своим же людям умирать с голоду, богатство бундестага нам недоступно», — написал один.

«Неизвестно, что будет с Европой в январе, или Киев начнет возвращать деньги?» — поинтересовался другой.

«Вы бы лучше выбросили эти миллиарды в окно, это не причинит никакого вреда, тогда бы они тоже просто пропали», — выразил мнение еще один юзер.

Также в этот день читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление Шольца о том, что планы России по Украине не сработали. В частности, во время выступления в бундестаге политик заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы просчитался в реализации своих планов, и пообещал, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву, пока это необходимо.

Ранее в этом месяце в Twitter раскритиковали заявление Шольца по Украине. Он сравнил задачу по восстановлению страны с «планом Маршалла». Пользователи поинтересовались, кто будет давать деньги на восстановление Украины, и призвали европейские власти сосредоточиться на внутренних проблемах Евросоюза (ЕС).

14 декабря в МИД РФ заявили, что канцлер Германии, делая антироссийские высказывания, пытается оправдать себя и правительство за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в ФРГ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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