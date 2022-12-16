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Вучич: Сербия введет санкции против России только при экзистенциональных угрозах

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Пока собственные жизненные интересы Сербии не находятся под угрозой, страна не поддержит антироссийские санкции Запада. Об этом 15 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич.

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«У нас есть моральный долг до тех пор, пока мы можем выдержать и пока наши жизненные интересы не будут поставлены под угрозу. Не всё черно-белое, в 2015 году Россия поддержала нас в Совете Безопасности», — передает его слова Srbija Danas.

Вучич добавил, что давление западных стран на Сербию в вопросе санкций против России не ослабевает.

О том, что Сербия отказывается вводить антироссийские санкции, пока нет угроз для страны, Вучич заявлял еще в октябре. По его словам, Сербия ничего не должна России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году (вето РФ на резолюцию о геноциде в Боснии и Герцеговине в Совбезе ООН. — Ред.), и как Россия с Китаем сохраняют целостность Сербии в ООН.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко тогда отметил, что давление Запада на Сербию в вопросе антироссийских санкций противоречит международному праву. По его словам, западные страны вводят санкции против России таким образом, чтобы наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти. Грушко добавил, что физическое существование Сербии напрямую зависит от дружбы с Россией.

Президент России Владимир Путин 15 декабря подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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