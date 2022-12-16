Вучич: Сербия введет санкции против России только при экзистенциональных угрозах

Пока собственные жизненные интересы Сербии не находятся под угрозой, страна не поддержит антироссийские санкции Запада. Об этом 15 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич.

«У нас есть моральный долг до тех пор, пока мы можем выдержать и пока наши жизненные интересы не будут поставлены под угрозу. Не всё черно-белое, в 2015 году Россия поддержала нас в Совете Безопасности», — передает его слова Srbija Danas.

Вучич добавил, что давление западных стран на Сербию в вопросе санкций против России не ослабевает.

О том, что Сербия отказывается вводить антироссийские санкции, пока нет угроз для страны, Вучич заявлял еще в октябре. По его словам, Сербия ничего не должна России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году (вето РФ на резолюцию о геноциде в Боснии и Герцеговине в Совбезе ООН. — Ред.), и как Россия с Китаем сохраняют целостность Сербии в ООН.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко тогда отметил, что давление Запада на Сербию в вопросе антироссийских санкций противоречит международному праву. По его словам, западные страны вводят санкции против России таким образом, чтобы наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти. Грушко добавил, что физическое существование Сербии напрямую зависит от дружбы с Россией.

Президент России Владимир Путин 15 декабря подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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