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Москвичи смогут оплачивать проезд смартфоном на станциях БКЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве пассажиры смогут оплачивать проезд на новых станциях Большой кольцевой лини (БКЛ) столичной подземки при помощи системы быстрых платежей (СБП). Об это в четверг, 15 декабря, сообщили на сайте столичной мэрии.

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Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что пассажирам будут доступны все современные способы оплаты проезда: Face Pay, банковская карта на любом турникете, а после завершения тестирования — система быстрых платежей для оплаты смартфоном.

Также проезд можно будет оплатить картой «Тройка», социальной картой или билетом «Единый», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что открыть движение на строящихся участках Большой кольцевой линии планируется в I квартале 2023 года. На девяти строящихся станциях БКЛ установят 71 автомат и 32 информационных терминала, где можно будет пополнить «Кошелек», приобрести любой абонемент или активировать удаленное пополнение «Тройки». В вестибюлях станций разместят 143 современных турникета, на каждом из которых можно будет оплатить проезд не только «Тройкой», но и банковской картой. Помимо этого, в каждом вестибюле два турникета оборудуют системой распознавания лиц Face Pay.

Как отмечает сайт kp.ru, для подключения Face Pay необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», прикрепить свою фотографию и карту. К сервису подключены более 220 тыс. человек.

14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск двух новых станций БКЛ на юге столицы. По его словам, БКЛ замкнется до конца 2022 года, отмечает телеканал «360».

Как пишет НСН, в ходе технического пуска южного участка БКЛ от станции «Каховская» до станции «Каширская» Собянин отметил, что теперь все усилия строителей будут сосредоточены на юго-восточной части БКЛ.

5 декабря в мэрии столицы сообщили, что семь новых поездов серии «Москва-2020» запустят на новых участках БКЛ. Всего в московском метро будут работать около 100 поездов новой серии. Благодаря этому время ожидания поездов сократится в два раза, пишет RT.

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