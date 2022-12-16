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Захарова заявила, что США немедленно приступили бы к уничтожению России при наличии плана

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США немедленно приступили бы к уничтожению России, если бы у них был способ это сделать. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 декабря ответила на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о намерении США добиться исключения России из числа постоянных членов Совбеза ООН.

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Жан-Пьер днем ранее заявила, что сейчас Вашингтон не видит возможности исключить Россию из СБ ООН, но США продолжат добиваться изоляции РФ на всех международных площадках.

«Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им», — сказала она в ходе брифинга.

Мария Захарова отметила, что если бы у США был способ захватить «всё на свете», они бы немедленно к этому приступили.

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили <...> Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили. Просто такого способа нет, слава Богу», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее, 6 декабря, был опубликован проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год, в котором указывалось, что Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных организаций, включая «Группу двадцати» (G20). Проект конгресса также предусматривает исключение российских правительственных служащих из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров.

На следующий день проект США прокомментировали в Госдуме, отметив, что исключить Россию из каких-либо переговорных площадок невозможно без ее согласия. При этом подчеркивалось, что организации, которые останутся без РФ, многое потеряют.

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