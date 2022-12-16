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Источник опроверг планы ЕС ввести потолок цен на газ РФ в ближайшее время

Источник «РИА Новости»: ЕС не планирует вводить потолок цен на российский газ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Евросоюзе не планируется введение предельной цены на российский газ. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил источник «РИА Новости» в Брюсселе.

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«Об эмбарго на импорт российского газа в том же формате, что и нефтяное эмбарго, которое ЕС ввел в рамках своих мер против России, речи не идет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, несмотря на обсуждение данного вопроса некоторыми странами — членами Евросоюза, у Еврокомиссии на данный момент нет намерения настаивать на введении потолка цен на газ из РФ.

«На данном этапе эти переговоры носят лишь зондирующий характер», — заключил источник в Брюсселе.

Ранее, 13 декабря, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала о разногласиях между министрами энергетики Евросоюза по поводу потолка цен на газ. При этом 11 декабря министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ЕС почти достигли соглашения по вопросу ограничения цены на газ.

В ноябре Симсон предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (€275 за 1 МВт•ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). По ее словам, выше этой цены сделки проходить не смогут. Однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

Вице-премьер РФ Александр Новак тогда же подчеркнул, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Назвав санкции Запада против России необдуманными, он указал, что введение предельной цены создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

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