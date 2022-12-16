Читатели британской Daily Mail предложили нацелить МБР «Ярс» на Бориса Джонсона

Читатели британской газеты Daily Mail в четверг, 15 декабря, отреагировали на материал газеты о размещении «Ярса» в Козельском ракетном соединении Калужской области.

«Пожалуйста, только по восточному Лондону. Оставьте хоть немножко красивых мест в городе», — предложил CaptainObvs.

«Не нужно разрушать Лондон и Великобританию, поскольку нам это удается сделать самим», — написал venturer.

«Вы были в Лондоне в последнее время? Это поможет улучшить обстановку в городе», — отметил Lulu McN.

«Нацельте ее на Бориса, который велел Зеленскому не идти на мирные переговоры», —предложил PT07.

15 декабря состоялась установка ракеты «Ярс» в ШПУ с помощью транспортно-загрузочного агрегата. Сложные технологические операции занимают несколько часов.

В ноябре эксперт Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках МБР «Ярс». Так, одно из его преимуществ — количество. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.

Китайская газета Baijiahao написала, что баллистическая ракета «Ярс» способна поразить цель в любой точке мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может ей противостоять. Как отмечалось в материале, одной из главных характеристик «Ярса» является дальность стрельбы в 12 тыс. км, что позволяет ракете поражать даже самые далекие точки мира.