Глава Бурятии назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова папы римского

Извинения Ватикана за слова папы римского о бурятах и чеченцах — это сильный поступок. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в четверг, 15 декабря.

28 ноября понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что Ватикан официально принес извинения за эти высказывания.

«На Западе развернута настоящая информационная истерия, где любое очернение России и многонационального российского народа — это хорошо, а любое оправдание, поддержка или хотя бы попытка трезвой оценки происходящего не допустимы и даже опасны. На этом фоне официальное извинение от Ватикана (а мы понимаем, что без согласия самого папы этого бы не было) — это сильный поступок!» — сказано в сообщении Цыденова.

Он добавил, что любая мировая религия основана на идеях любви и мира. А тем, кто взращивал на Украине идеи нацизма, ненависти и насилия, стоит вспомнить о высшем суде.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский МИД получил от Ватикана извинения за высказывания папы римского. Она отметила, что инцидент исчерпан и российская сторона рассчитывает на конструктивное сотрудничество со Святым престолом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 ноября заявил, что папа римский не знаком с принципами ислама, отметив, что чеченцы руководствуются религией, поэтому «не начинают бой без предложения мира». Также он указал, что про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские боевики.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявление папы римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев является нехристианским и не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня выразили надежду, что подобные случаи с обвинительными словами в их адрес больше не повторятся.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».