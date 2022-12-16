Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич назвал драгоценной поддержку Сербии со стороны России и Китая в ООН
Армия
Артиллеристам ЦВО вручили государственные награды на передовой
Мир
Дипломаты назвали новые санкции США свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона
Мир
Макрон заявил о намерении обсудить с Путиным вопросы безопасности на украинских АЭС
Мир
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Общество
Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до шести человек
Общество
Синоптики предупредили москвичей о снежных заносах 16 декабря
Мир
Reuters сообщило о согласовании странами ЕС девятого пакета антироссийских санкций
Армия
В Минобороны рассказали о получении военными в основном минно-взрывных ран
Мир
Вучич заявил о передаче НАТО запроса на возвращение сербских силовиков в Косово
Армия
Расчеты САУ «Гвоздика» нанесли удары по позициям украинских боевиков
Мир
Экс-президента Перу предварительно арестовали на 18 месяцев
Сюжет:

Глава Бурятии назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова папы римского

Глава Бурятии Цыденов: извинения Ватикана за слова папы римского о бурятах и чеченцах — сильный поступок
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stefano Costantino
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Извинения Ватикана за слова папы римского о бурятах и чеченцах — это сильный поступок. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в четверг, 15 декабря.

28 ноября понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что Ватикан официально принес извинения за эти высказывания.

«На Западе развернута настоящая информационная истерия, где любое очернение России и многонационального российского народа — это хорошо, а любое оправдание, поддержка или хотя бы попытка трезвой оценки происходящего не допустимы и даже опасны. На этом фоне официальное извинение от Ватикана (а мы понимаем, что без согласия самого папы этого бы не было) — это сильный поступок!» — сказано в сообщении Цыденова.

Он добавил, что любая мировая религия основана на идеях любви и мира. А тем, кто взращивал на Украине идеи нацизма, ненависти и насилия, стоит вспомнить о высшем суде.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский МИД получил от Ватикана извинения за высказывания папы римского. Она отметила, что инцидент исчерпан и российская сторона рассчитывает на конструктивное сотрудничество со Святым престолом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 ноября заявил, что папа римский не знаком с принципами ислама, отметив, что чеченцы руководствуются религией, поэтому «не начинают бой без предложения мира». Также он указал, что про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские боевики.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявление папы римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев является нехристианским и не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что Россия, а также отдельно и Бурятия, и Чечня выразили надежду, что подобные случаи с обвинительными словами в их адрес больше не повторятся.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022