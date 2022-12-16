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Врачи в Подмосковье спасли пенсионерку с девятисантиметровой опухолью в желудке

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В Московской области врачи спасли 71-летнюю пациентку с девятисантиметровой опухолью желудка. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщается на сайте регионального минздрава.

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Пациентка поступила в Московский областной онкологический диспансер в истощенном состоянии. Выяснилось, что женщина испытывала сильнейшие боли во время приема пищи. На протяжении года ее тошнило и рвало после еды, которая не проходила по пищеводу. В этой связи она перешла только на жидкие блюда, в результате чего похудела на 20 кг.

В ходе обследования было установлено, что у пенсионерки злокачественная опухоль желудка, переходящая в пищевод. Из-за опухоли, по словам специалистов, просвет пищевода был практически закрыт, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал руководитель центра торакоабдоминальной хирургии Московского областного онкологического диспансера Игорь Долгов, медики приняли решение провести операцию по удалению опухоли размером 7 на 9 см, переходящей на 3,5 см на пищевод, отмечает телеканал «360». Операция прошла успешно. Пациентка чувствует себя хорошо и проходит курс химиотерапии.

6 декабря подмосковные врачи спасли пациентку с запущенным воспалением придатков. 34-летняя женщина поступила в Подольский роддом с острыми болями внизу живота. На УЗИ врачи увидели запущенную стадию воспаления придатков, что привело к сильному увеличению маточной трубы. Женщину прооперировали.

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