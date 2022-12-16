Эксперты прогнозируют протесты в Турции после приговора мэру Имамоглу

Протестная активность в Турции на фоне приговора мэру Стамбула Экрему Имамоглу в ближайшие дни существенно возрастет, оппозиция планирует демонстрации. Однако массовыми они не станут, несмотря на растущее недовольство политикой правящей партии, считают опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты.

15 декабря в центре Стамбула на площади Сарачхане прошел массовый митинг оппозиции в поддержку мэра города Экрема Имамоглу. Демонстрация собрала около 3–4 тыс. сторонников мэра и стала одной из самых массовых в Турции за последние три года.

Автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев в беседе с «‎Известиями»‎ отметил: решение суда приведет к массовым протестам по всей стране.

«Но это будут не стихийные протесты, а те, которые оппозиция будет собирать легально, то есть это не будут запрещенные мероприятия. Очень многие граждане недовольны тем, что происходит», — уточнил эксперт в беседе с «Известиями».

Турецкий политолог Керим Хас также считает, что протесты будут, но вряд ли они станут массовыми.

«Есть множество причин. Главным для большинства жителей Турции на выборах будет не вопрос ареста Имамоглу, а текущий экономический кризис. К тому же Имамоглу нельзя назвать единым кандидатом от шести оппозиционных партий — до последнего времени у них сохранялись противоречия, латентное соперничество внутри продолжалось. Наибольшие протестные настроения, конечно, могут быть у сторонников Народно-республиканской партии, особенно в Стамбуле. Но сейчас зима, холодная погода. Поэтому я не ожидаю больших протестов», — констатировал Керим Хас.

14 декабря суд Стамбула приговорил оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу к 2,7 года заключения и запретил заниматься политической деятельностью. Суд признал его виновным в оскорблении должностных лиц избирательной комиссии, а именно в том, что политик назвал членов ЦИК «идиотами».

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