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Худрук Театра сатиры назвал Москву театральной столицей мира

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Худрук Театра сатиры Сергей Газаров считает, что российская столица — самый театральный город мира, а русский зритель превосходит своих зарубежных коллег. Об этом он рассказал «Известиям» после премьеры спектакля «Невольницы» по Александру Островскому.

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«Я вообще считаю, что Москва — театральная столица мира. Если кино — это Голливуд, то театр — это Москва. Я многое посмотрел по миру, Олег Павлович Табаков нас жаловал, с гастролями мы объездили много стран. И я точно могу сказать, что театр мы делаем лучше, чем кто бы то ни было. Это заложено в нашей национальной культуре. А русский зритель — лучший зритель в театре», — подчеркнул он.

Комментируя репертуар театра, Сергей Газаров подчеркнул, что одним из его приоритетов являются спектакли для детей и юношества. И здесь важны все направления, все возрасты. Он также отметил успех постановки «Василия Теркина» по Александру Твардовскому.

«Я смотрел несколько наших «Теркиных» подряд, куда приходили школьники с учителями. Педагоги в голос мне говорили: «Мы думали, что детей надо будет успокаивать, чтобы они не баловались». А они сидели как вкопанные полтора часа и смотрели», — подытожил худрук.

Подробности — в эксклюзивном интервью «Известиям» от 10:00 16 декабря:

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