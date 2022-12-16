«Известия» раскрыли подробности боев за Первомайское

Штурмовые группы 11-го полка первого армейского корпуса продвигаются по застройке поселка Первомайское. Корреспонденты «Известий» побывали на одном из опорных пунктов и узнали, как идут бои на этом сложном участке.

Руины Пескинской семенной фабрики. Эту промышленную зону за поселком Пески брали уже после освобождения основной части населенного пункта. Только после этого оказалось возможным перейти в наступление на Первомайское. Промзона практически полностью разрушена плотным огнем артиллерии, а сама местность, подходы и здания хорошо известны противнику.

«Лишний шаг иной раз пройти трудно. Пытаемся пройти шаг за шагом, метр за метром, чтоб меньше потерь было», — говорит офицер 11-го полка «Рэмбо».

Противник несет крупные потери в ходе боев на авдеевском направлении, и, даже несмотря на ротации подразделений, донецкие бойцы отмечают нехватку личного состава в украинских формированиях.

«В основном наемники там, в Первомайском, от нацистов уже ничего не осталось. Наемники работают хорошо. Стараемся их не недооценивать, мы понимаем, с кем мы имеем дело», — говорит офицер.

Подвал ощутимо вздрагивает от недалеких разрывов. Несмотря на сильный туман, украинская артиллерия пытается вести беспокоящий огонь по дорогам.

Тяжелые бои на авдеевском направлении продолжаются. Об их ожесточенности говорят и руины, и срубленные осколками деревья, из тумана доносятся очереди стрелкового оружия. За спиной ежедневно обстреливаемый из этого района Донецк, центр которого всё еще находится в считаных километрах от передовой.

Подробнее читайте в репортаже «Известий»:

Препаратное обеспечение: что находят на оставленных позициях ВФУ