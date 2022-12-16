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«Известия» раскрыли подробности боев за Первомайское

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Штурмовые группы 11-го полка первого армейского корпуса продвигаются по застройке поселка Первомайское. Корреспонденты «Известий» побывали на одном из опорных пунктов и узнали, как идут бои на этом сложном участке.

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Руины Пескинской семенной фабрики. Эту промышленную зону за поселком Пески брали уже после освобождения основной части населенного пункта. Только после этого оказалось возможным перейти в наступление на Первомайское. Промзона практически полностью разрушена плотным огнем артиллерии, а сама местность, подходы и здания хорошо известны противнику.

«Лишний шаг иной раз пройти трудно. Пытаемся пройти шаг за шагом, метр за метром, чтоб меньше потерь было», — говорит офицер 11-го полка «Рэмбо».

Противник несет крупные потери в ходе боев на авдеевском направлении, и, даже несмотря на ротации подразделений, донецкие бойцы отмечают нехватку личного состава в украинских формированиях.

«В основном наемники там, в Первомайском, от нацистов уже ничего не осталось. Наемники работают хорошо. Стараемся их не недооценивать, мы понимаем, с кем мы имеем дело», — говорит офицер.

Подвал ощутимо вздрагивает от недалеких разрывов. Несмотря на сильный туман, украинская артиллерия пытается вести беспокоящий огонь по дорогам.

Тяжелые бои на авдеевском направлении продолжаются. Об их ожесточенности говорят и руины, и срубленные осколками деревья, из тумана доносятся очереди стрелкового оружия. За спиной ежедневно обстреливаемый из этого района Донецк, центр которого всё еще находится в считаных километрах от передовой.

Подробнее читайте в репортаже «Известий»:

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