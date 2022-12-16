Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о намерении обсудить с Путиным вопросы безопасности на украинских АЭС
Мир
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Общество
Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до шести человек
Общество
Синоптики предупредили москвичей о снежных заносах 16 декабря
Мир
Reuters сообщило о согласовании странами ЕС девятого пакета антироссийских санкций
Армия
В Минобороны рассказали о получении военными в основном минно-взрывных ран
Мир
Вучич заявил о передаче НАТО запроса на возвращение сербских силовиков в Косово
Общество
Авиакомпания iFly задержала рейсы в Египет до 16 декабря
Мир
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Армия
Российский военный эвакуировал раненых под артиллерийскими обстрелами ВСУ
Общество
Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам задержанных рейсов iFly
Мир
США начали строить центр для содержания заключенных в Сирии
Сюжет:

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США не ищут войны с Россией, поставляя Киеву ЗРК Patriot

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не воюют с Россией и не ищут конфликта. Таким образом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 15 декабря прокомментировал заявление посольства РФ о том, что возможная поставка Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patrioit будет провокационным шагом.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — сказал он в ходе брифинга.

Райдер добавил, что не может объявить о новых поставках конкретных видов вооружений.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал телеканал CNN. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что поставки Киеву американских ЗРК Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022