США не воюют с Россией и не ищут конфликта. Таким образом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 15 декабря прокомментировал заявление посольства РФ о том, что возможная поставка Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patrioit будет провокационным шагом.

«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — сказал он в ходе брифинга.

Райдер добавил, что не может объявить о новых поставках конкретных видов вооружений.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал телеканал CNN. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что поставки Киеву американских ЗРК Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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