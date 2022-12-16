Синоптики предупредили москвичей о снежных заносах 16 декабря

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица и снежные заносы, а также от 4 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в пятницу, 16 декабря. Таким прогнозом поделились синоптики на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от -4 до -2 градусов, ночью ожидается понижение до 9 градусов ниже нуля.

На территории Московской области синоптики обещают от -5 градусов мороза до нулевой отметки в дневное время суток и до -11 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Накануне МЧС предупредило москвичей о сильном выпадении снега, которое продлится до 9:00 пятницы. В ведомстве также рекомендовали соблюдать осторожность на дорогах, избегать шатких конструкций, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Как рассказали в московской администрации, в связи со снегопадом столичные службы продолжают работать в усиленном режиме. Так, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.