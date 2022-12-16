Опубликованы кадры с места ДТП с автобусом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае служебный автобус съехал в кювет и перевернулся. Кадры с места происшествия в пятницу, 16 декабря, опубликовала региональная прокуратура.
Водитель автобуса не справился с управлением на повороте. В результате автобус съехал в кювет и упал на бок, говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура проводит проверку собственника автобуса на соблюдения правил перевозки пассажиров.
О происшествии на 178-м километре трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре стало известно ранее этим же днем, 16 декабря. В результате инцидента шесть человек погибли и еще 17 пострадали.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Прокурор Нанайского района Андрей Сова координирует работу спасателей и правоохранительных органов на месте аварии.