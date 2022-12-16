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Тарасов и Алеев устроили потасовку во время битвы взглядов

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Фото: t.me/ushatayka
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Боец поп-MMA Артем Тарасов и боксер Данил Алеев (Регбист) подрались во время битвы взглядов в преддверии поединка. Кадры потасовки опубликовал Telegram-канал «Ушатайка» в пятницу, 16 декабря.

Спустя 30 секунд после начала дуэли взглядов Алеев занял боевую позицию, подставив кулак к подбородку соперника. Тарасов схватил его за руку, на что Регбист ответил более суровым взглядом и резко подошел к Артему, и тот отошел.

Но уже через несколько секунд боксеры подошли друг к другу вплотную, после чего стали толкать друг друга. Тарасов начал проход в ноги, но боксеров тут же разняли.

Бой Артема Тарасова и Данила Алеева в рамках турнира по кулачным боям пройдет 16 декабря в красногорском Vegas City Hall.

Ранее, 13 декабря, боец ММА и боксер Вячеслав Дацик провел дуэль взглядов с российским стронгменом Михаилом Кокляевым. Дацик присутствовал на пресс-конференции как участник. Кокляев пришел на мероприятие в качестве гостя. Кокляев пообещал провести бой с Вячеславом Дациком и бойцом смешанных единоборств, многократным чемпионом России и мира по боевому самбо Александром Емельяненко.

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