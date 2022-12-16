Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до шести человек
Число погибших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае, по предварительным данным, возросло до шести человек. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в МВД.
Как уточняется, один из шести погибших скончался в карете скорой помощи. Количество пострадавших оценивается в 17 человек.
О происшествии на 178-м километре трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре стало известно ранее этим же днем, 16 декабря. Служебный автобус съехал в кювет и перевернулся.
На месте инцидента работают правоохранители.