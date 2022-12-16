Военный эксперт рассказал о необходимой безопасной зоне вокруг Донецка

Линию боевого соприкосновения надо отодвинуть до границ Донецкой Народной Республики, а в идеале — километров на 200, чтобы до Донецка ничего не долетало, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков, комментируя обстрелы города.

Утром 15 декабря по центру Донецка вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 40 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО), днем и вечером по жилым кварталам вела огонь тяжелая артиллерия. Мэр города Алексей Кулемзин назвал эти обстрелы самыми массированными с 2014 года. По последним данным, ранения получили девять мирных жителей, еще один человек погиб.

«ВФУ используют не только западные дальнобойные системы. Та же самая украинская РСЗО «Ольха» может бить на 130 км. Российская армия сейчас работает над тем, чтобы отбросить противника. Но украинские формирования пытаются удержать территорию западнее города любой ценой, так как это единственный оборудованный укрепрайон, который оборудовался около восьми лет. Сейчас они туда направляют массу подкреплений, кладут много народа, лишь бы не сдать его нам. После его потери им трудно будет удержать фронт: таких укреплений уже не будет и начнутся степи, где трудно держаться», — объяснил он.

Власти Украины заявляют, что таким образом они мстят за удары по энергетической инфраструктуре.

«Но они молчат, что при ударах по инфраструктуре нет жертв, а в Донецке гибнут мирные люди. В этом нет ничего удивительно: с нашей стороны линии боевого соприкосновения для них людей нет. Запад, в свою очередь, говорит, что они имеют право на такой вид обороны, и умалчивает о ежедневных потерях среди мирных жителей», — отметил он.

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