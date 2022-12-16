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WP: Запад готовится к худшим сценариям на Украине из-за повреждения ее энергосистемы

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Западные сторонники киевского режима рассматривают худшие варианты развития событий из-за повреждения энергосистем Украины. Об этом сообщила The Washington Post (WP) в четверг, 15 декабря.

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По прогнозам газеты, помощь может стать настолько дорогостоящей, что западные сторонники Киева сдадутся.

«Некоторые чиновники считают, что Украине может понадобиться еще $2 млрд в месяц, а политические лидеры начали пытаться подготовить западных сторонников к таким наихудшим сценариям», — говорится в публикации.

Отмечается, что повышенная финансовая помощь киевскому режиму может нарушить «единство между западными союзниками».

Вдобавок ко всему может обрушиться гривна, если украинцы начнут бежать из страны и менять валюту на евро или доллары.

«Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и не сможет выплатить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса», — дополняется в материале.

Источники газеты сообщили, что в следующем году экономика Украины может сократиться еще на 5% вдобавок к нынешнему падению в 33%.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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