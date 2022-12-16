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Режиссер Доминик Молль обвинил Запад в нетолерантности

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Christian Behring
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Крупный французский режиссер Доминик Молль дал эксклюзивное интервью «Известиям» к выходу в наш прокат своего нового фильма «Таинственное убийство», также известного как «В ночь на 12-е».

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Многие считают эту картину одним из лучших триллеров года. В ней рассказывается о том, как полицейские расследуют убийство девушки по имени Клара и обнаруживают, что совершить преступление мог чуть ли не каждый из ее многочисленных партнеров.

«Тут мы играли с известным стереотипом, потому что в таких случаях люди часто говорят: «А, ну раз с такими спала, то сама и виновата». Но ведь это безумие! С кем бы женщина ни спала, почему бы это ни было, это всё равно не повод убивать ее. Тут парадокс, потому что западное общество вроде должно бы быть открытым, свободным, но для женской сексуальности здесь есть строгие границы. Мужчины не могут принять свободы женщины выбирать, как ей жить и с кем спать. И вот здесь отправная точка для насилия», — рассказал режиссер.

Подробнее — в интервью Доминика Молля «Известиям» от 10:00 16 декабря:

«Западное общество вроде бы должно быть открытым и свободным»

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