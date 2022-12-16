Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о согласовании странами ЕС девятого пакета антироссийских санкций
Армия
В Минобороны рассказали о получении военными в основном минно-взрывных ран
Мир
Вучич заявил о передаче НАТО запроса на возвращение сербских силовиков в Косово
Общество
Авиакомпания iFly задержала рейсы в Египет до 16 декабря
Мир
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Армия
Российский военный эвакуировал раненых под артиллерийскими обстрелами ВСУ
Общество
Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам задержанных рейсов iFly
Мир
Мирошник предупредил о провокациях Киева во время новогодних праздников
Мир
США начали строить центр для содержания заключенных в Сирии
Мир
Пентагон подтвердил расширение программы подготовки украинских националистов
Экономика
В РФ просят разрешить использование пиратских программ
Мир
США напомнили об оборонительном характере поставляемого Украине вооружения

Под Калугой один человек погиб в ДТП после утечки аммиака

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калужской области один человек погиб в результате ДТП с участием автоцистерны с аммиаком. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в четверг, 15 декабря.

«В районе 281-го км трассы М-3 «Украина» произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Опрокинулась цистерна с аммиаком, произошла утечка паров. Погиб один человек», — сообщили ТАСС экстренные службы.

Уточняется, что в цистерне было около 8 куб. м аммиака. Для нейтрализации такого объема паров пожарные выставили водяную завесу. К ликвидации последствий аварии были привлечены 44 человека и 18 единиц техники.

«Угрозы населенным пунктам нет, утечка устранена», — отметили в ведомстве.

Движение по трассе перекрыли, транспорт направлялся по объездному маршруту. Позднее было организовано движение по одной полосе.

Ранее, 18 ноября, сообщалось о столкновении трех автомобилей в Калуге. Ехавший по Тульскому шоссе автомобиль Renault сделал на перекрестке разворот и столкнулся с грузовиком «ГАЗ Next», который двигался в попутном направлении. После этого в машины врезалась Lada, ехавшая в сторону улицы Генерала Попова. О пострадавших не сообщалось.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022