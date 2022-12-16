Под Калугой один человек погиб в ДТП после утечки аммиака

В Калужской области один человек погиб в результате ДТП с участием автоцистерны с аммиаком. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в четверг, 15 декабря.

«В районе 281-го км трассы М-3 «Украина» произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Опрокинулась цистерна с аммиаком, произошла утечка паров. Погиб один человек», — сообщили ТАСС экстренные службы.

Уточняется, что в цистерне было около 8 куб. м аммиака. Для нейтрализации такого объема паров пожарные выставили водяную завесу. К ликвидации последствий аварии были привлечены 44 человека и 18 единиц техники.

«Угрозы населенным пунктам нет, утечка устранена», — отметили в ведомстве.

Движение по трассе перекрыли, транспорт направлялся по объездному маршруту. Позднее было организовано движение по одной полосе.

Ранее, 18 ноября, сообщалось о столкновении трех автомобилей в Калуге. Ехавший по Тульскому шоссе автомобиль Renault сделал на перекрестке разворот и столкнулся с грузовиком «ГАЗ Next», который двигался в попутном направлении. После этого в машины врезалась Lada, ехавшая в сторону улицы Генерала Попова. О пострадавших не сообщалось.