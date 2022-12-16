В Минобороны рассказали о получении военными в основном минно-взрывных ран

Российские военные получают преимущественно минно-взрывные раны в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, остальные случаи связаны с заболеваниями, травмами и огнестрельными ранениями. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин в четверг, 15 декабря.

«По-прежнему 70% на минно-взрывные ранения, 10% на заболевания, 10% это на пулевые огнестрельные ранения и 10% на травмы. Пропорция очень понятная», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Тришкин отметил снижение доли пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Так, в первые три месяца спецоперации военных поступало 27%, а в настоящее время — 24%. Примерно половина пациентов в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легкой степени.

Кроме того, он добавил, что украинские боевики намеренно целятся по российским врачам, которые работаю в зоне спецоперации. Однако на данный момент принимаются меры для их защиты.

Ранее в этот день военные медики рассказали о помощи раненым и больным в зоне спецоперации. Врач-эпидемиолог Анна поделилась, что медицинская помощь оказывается как солдатам, так и мирным жителям. В первую очередь помощь оказывается тяжело раненым, чтобы они не погибли на операционном столе, далее — легко раненым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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