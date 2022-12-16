Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о согласовании странами ЕС девятого пакета антироссийских санкций
Армия
В Минобороны рассказали о получении военными в основном минно-взрывных ран
Мир
Вучич заявил о передаче НАТО запроса на возвращение сербских силовиков в Косово
Общество
Авиакомпания iFly задержала рейсы в Египет до 16 декабря
Мир
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Армия
Российский военный эвакуировал раненых под артиллерийскими обстрелами ВСУ
Общество
Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам задержанных рейсов iFly
Мир
Мирошник предупредил о провокациях Киева во время новогодних праздников
Мир
США начали строить центр для содержания заключенных в Сирии
Мир
Пентагон подтвердил расширение программы подготовки украинских националистов
Экономика
В РФ просят разрешить использование пиратских программ
Мир
США напомнили об оборонительном характере поставляемого Украине вооружения
Сюжет:

В Минобороны рассказали о получении военными в основном минно-взрывных ран

Минобороны: российские военные в ходе спецоперации получают в основном минно-взрывные раны
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные получают преимущественно минно-взрывные раны в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, остальные случаи связаны с заболеваниями, травмами и огнестрельными ранениями. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин в четверг, 15 декабря.

«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
«Известия» встретились с мобилизованными бойцами на авдеевском направлении в ДНР

«По-прежнему 70% на минно-взрывные ранения, 10% на заболевания, 10% это на пулевые огнестрельные ранения и 10% на травмы. Пропорция очень понятная», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Тришкин отметил снижение доли пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Так, в первые три месяца спецоперации военных поступало 27%, а в настоящее время — 24%. Примерно половина пациентов в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легкой степени.

Кроме того, он добавил, что украинские боевики намеренно целятся по российским врачам, которые работаю в зоне спецоперации. Однако на данный момент принимаются меры для их защиты.

Ранее в этот день военные медики рассказали о помощи раненым и больным в зоне спецоперации. Врач-эпидемиолог Анна поделилась, что медицинская помощь оказывается как солдатам, так и мирным жителям. В первую очередь помощь оказывается тяжело раненым, чтобы они не погибли на операционном столе, далее — легко раненым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022