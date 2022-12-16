Пентагон подтвердил расширение программы подготовки украинских националистов

Соединенные Штаты Америки с января 2023 года расширят программу подготовки украинских националистов, в рамках которой будут обучать 500 боевиков в месяц. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Министерство обороны объявляет о том, что мы расширим проводимую США подготовку ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.), в которую будут включены совместные маневры и ведение общевойскового боя <...> Программа расширенного обучения будет включать примерно 500 украинцев в месяц», — сказал он в ходе брифинга.

Райдер уточнил, что обучение пройдет на территории Германии. Оно будет организовано на батальонном уровне и подстроено под нужды националистов с учетом текущей обстановки на Украине.

Ранее, 30 ноября, телеканал CNN сообщал, что США рассматривают возможность расширения обучения украинских боевиков, включая инструктаж до 2,5 тыс. человек в месяц на базе в Германии. Уточнялось, что планируется более интенсивная подготовка, чем та, которую боевики получают в Польше и Великобритании. По информации канала, предложение поступило от украинских властей, в настоящее время оно находится на межведомственном рассмотрении администрации США.

В июле стало известно, что палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16. Соответствующая инициатива была принята в качестве поправки к оборонному бюджету на следующий финансовый год. Его суммарный объем составил $840 млрд.

Западные страны нарастили военную поддержку Украины на фоне проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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