Вучич заявил о передаче НАТО запроса на возвращение сербских силовиков в Косово

Сербия передаст контингенту НАТО запрос на возвращение в Косово до 1 тыс. сербских силовиков. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Принято решение, что сегодня вечером в электронном виде, а завтра утром на административном переходе командующему KFOR (возглавляемая НАТО международная миссия в Косово и Метохии— Ред.) будет отправлен запрос о возвращении в Косово определенного числа, от сотен до тысячи, наших сил», — передает его слова агентство PTC.

Отмечается, что Вучич не исключает вынесения вопроса Косово на обсуждение в Совбезе ООН.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а затем их начнут штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила. Такого же мнения придерживаются и сербы, проживающие в Косово. При этом в Европейской комиссии (ЕК) утверждают, что решения косовских властей не соответствуют ранее достигнутым договоренностям.

В ноябре также сообщалось, что ВСУ Сербии приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и Метохия.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

Спустя два дня начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики — серба Деяна Пантича — по подозрению в терроризме. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

11 декабря что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Тогда же Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны после угроз премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что вечером он атакует сербов на баррикадах всеми доступными средствами.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.