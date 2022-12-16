Азербайджанский боец MMA Вугар Бахшиев был убит в Германии

Во Франкфурте на азербайджанского бойца MMA Вугара Бахшиева было совершено вооруженное нападение, в результате которого спортсмен был убит. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщило агентство Sputnik.

По информации агентства Азертадж, немецкая полиция задержала убийцу, им оказался 40-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. Мотив преступления пока неизвестен.

Вугару Бахшиеву было 37 лет, он провел 39 боев, 17 из которых 12 проиграл. Бахшиев выступал в организации Integra Fighting Championshup, в которой завоевывал чемпионский титул.