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В Самаре пройдет благотворительный пеший поход с хаски

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В субботу, 17 декабря, в Самаре пройдет благотворительный пеший поход с собаками породы хаски. Об этом в четверг, 15 декабря, пишет НИА «Самара» со ссылкой на ветеринарный центр «ФлагманВет» и туристическое сообщество «Координаты Самара».

Поход будет проходить по живописным местам у поселка Прибрежный. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам бездомных животных, а также помочь животным, которые находятся в приютах, найти хозяев.

«Взносы, собранные с участников похода, будут перечислены в помощь животным из приюта», — говорится в материале.

Ранее, 14 декабря, сообщалось, что в Томской области в 2023 году увеличат финансирование приютов для бездомных животных.

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