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США начали строить центр для содержания заключенных в Сирии

Замгоссекретаря США Нуланд: США начали строить центр для содержания заключенных в Сирии
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Фото: TASS /POOL/Sarahbeth Maney
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США занимаются строительством в Сирии центра содержания для заключенных боевиков террористических группировок и членов их семей. Об этом 15 декабря заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

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Она отметила, что данный объект будет находиться под контролем курдских «Сил демократической Сирии» (СДС), пишет ТАСС. По словам Нуланд, сейчас власти Соединенных Штатов работают над тем, чтобы мотивировать другие страны репатриировать, реабилитировать, реинтегрировать и при необходимости привлекать к ответственности своих граждан, которые были связаны с терроризмом.

«В рамках этого подхода наше министерство обороны работает над строительством нового многоцелевого центра, который будет управляться СДС для безопасного и более гуманного содержания заключенных», — заявила политик на заседании Совета Безопасности ООН по теме противодействия терроризму.

Нуланд также заявила о серьезной озабоченности Вашингтона ситуацией с содержанием под стражей террористов в Сирии и отметила, что «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) «будет пытаться воспользоваться нестабильностью в регионе» и стараться освободить заключенных.

Ранее, 2 декабря, источник в органах безопасности Сирии опроверг сообщение Пентагона о том, что лидер «Исламского государства» Абу Хасан аль-Кураши якобы был ликвидирован в октябре сирийской оппозицией, а не правительственной армией.

До этого, 30 ноября, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что главарь ИГ в Сирии был ликвидирован в середине октября. Там отметили, что данная операция была проведена Сирийской свободной армией

В свою очередь президент Сирии Башар Асад 24 ноября выразил мнение, что Западу необходимы постоянные войны, чтобы продолжать существование и сохранять систему гегемонии в мире. Он отметил, что западным странам не удалось добиться своих целей в Сирии, России, Белоруссии и некоторых других государствах. Именно поэтому в отношении них теперь начаты экономические войны.

27 октября 2019 года США объявили об уничтожении главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. ИГ действовало в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.

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