В Орловской области анонсировали скорое открытие моста через реку Сосна

В Ливенском районе Орловской области в скором времени будет введен в эксплуатацию мост через реку Сосна на автодороге Вахново – Важжова. Об этом в пятницу, 15 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на власти региона.

Основные работы по реконструкции объекта уже завершены. Как отмечается в материале, реконструкция сможет решить проблему его подтопления.

Ремонт обошелся в 250 млн рублей, которые были направлены из федерального бюджета.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что капитальный ремонт почти 40 км трассы М-9 «Балтия» выполнили в Псковской области. Участок дороги введен в эксплуатацию в Себежском районе.