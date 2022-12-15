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Жительница Ульяновска отдала мошенникам более 900 тыс. рублей

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Жительница Ульяновска отдала мошенникам более тыс. рублей. С соответствующим заявлением 39-летняя женщина обратилась в полицию. Об этом в четверг, 15 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По словам потерпевшей, ей звонили неизвестные, которые утверждали, что к ее банковскому счету кто-то якобы пытается получить незаконный доступ. Они убедили женщину перевести средства на так называемые «безопасные счета». Потерпевшая взяла кредит более чем на 900 тыс. рублей и отправила деньги туда, куда указали мошенники, якобы для их сбережения.При этом злоумышленники угрожали женщине уголовным преследованием в случае отступления от инструкций.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.

2 декабря сообщалось, что в Калуге мошенники убедили мужчину, что он может получить заработок на бирже. Потерпевший лишился более 4 млн рублей.

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