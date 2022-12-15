Аэропорт Ухты получил новую технику для досмотра пассажиров

Аэропорт Ухты получил новые средства досмотра — рентгенотелевизионные интроскопы и арочные металлодетекторы. Об этом в четверг, 15 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития Республики Коми.

По словам главы ведомства Евгения Пономаренко, стоимость техники составила 11 млн рублей.

«Новое оборудование предназначено для обеспечения безопасности и обнаружения запрещенных к проносу или провозу вещей, а также потенциально опасных предметов», — отметил он.

Оборудование для аэропорта приобрело АО «Комиавиатранс», отмечается в материале.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что до конца 2022 года в Якутии вновь заработают три реконструированных аэропорта. Ремонт проводят в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.