Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Твери

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Твери. В результате аварии пострадали два человека. Об этом в четверг, 15 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел вечером 14 декабря в Студенческом переулке у дома № 25. Водитель автомобиля Hyundai на перекрестке не предоставил преимущество автобусу. В результате произошло столкновение. Пострадали водитель и пассажирка легковушки. Оба были госпитализированы.

Днем ранее взрослый и ребенок десяти месяцев пострадали в результате столкновения автомобилей Mercedes и Renault в Гагаринском тоннеле в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы. Врачи диагностировали у ребенка ушиб головы, пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.