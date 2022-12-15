Женщина пострадала в ДТП в Брянске

Женщина получила травмы в результате аварии в Брянске. Об этом в четверг, 15 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на городской отдел ГИБДД.

Инцидент произошел накануне, 14 декабря, в 09:40 на улице Делегатской. У дома № 26 22-летняя девушка за рулем Ford не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она лоб в лоб столкнулась с автомобилем Lada.

В результате травмы получила 37-летняя водитель российского автомобиля. Она получила ушибы коленного сустава, плеча, мягких тканей головы. В машине также был 12-летний ребенок, он не пострадал.

Днем ранее взрослый и ребенок десяти месяцев пострадали в результате столкновения автомобилей Mercedes и Renault в Гагаринском тоннеле в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы. Врачи диагностировали у ребенка ушиб головы, пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.