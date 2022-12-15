Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам задержанных рейсов iFly

Роспотребнадзор окажет помощь пассажирам трех задержанных рейсов авиакомпании iFly, которые должны были вылететь из аэропорта Внуково в Египет. Об этом сообщила 15 декабря пресс-служба ведомства.

«Сотрудникам Роспотребнадзора дано поручение оказать всестороннее содействие авиапассажирам, чьи имущественные права не будут урегулированы в полном объеме по соглашению с авиаперевозчиком в досудебном порядке», — указано в сообщении.

Речь идет о пассажирах, которые приобрели билеты на рейсы RSY707/708, RSY709/710 и RSY711/712 в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и обратно.

Как рассказал один из пострадавших туристов, всех путешественников, которые должны были вылететь в Москву с египетского курорта Хургада в 14:30 по местному времени, доставили в один отель. Им пообещали, что через сутки они будут доставлены в аэропорт.

«Мы не смогли продолжить отдых в своем отеле, нас забрал автобус и привез в гостиницу AMC Royal Hotel, гид в автобусе не смог ничего нам пояснить, лишь сообщил, что рейс отложен», — цитирует россиянина «РИА Новости».

Путешественники, ожидающие рейсов из Москвы, размещены в гостиницах у аэропорта Внуково.

Ранее в четверг в Росавиации прокомментировали произошедшие длительные задержки трех авиарейсов авиакомпании iFly. Пояснялось, что при осуществлении рейсов в Египет авиакомпания планировала использовать воздушное пространство Сирии. В ведомстве указали, что на сегодняшний день полеты в воздушном пространстве этой страны потенциально опасны для гражданских воздушных судов.

Известно, что Росавиация направила iFly телеграмму, в которой попросила авиаперевозчика пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний с целью недопущения нарушения их прав.

В этот же день iFly сообщила, что не могла осуществить вылет, так как авиационные власти Иордании 10 декабря потребовали от нее предоставить страховой сертификат, покрывающий ответственность перед третьими лицами, «выпущенный в Лондоне и классифицированный А++». Однако получение сертификата невозможно из-за санкций, введенных в отношении российских авиакомпаний.

Вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов авиакомпании iFly, это более 1 тыс. человек. Еще около 1 тыс. человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию, отметили в авиакомпании.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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