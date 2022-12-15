В кабмин поступил законопроект об уголовной ответственности за утечку личных данных

Законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных граждан России согласован и поступил в кабмин. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в Минцифры РФ.

«Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации уже существует, он разработан группой сенаторов с участием Минцифры. Данный законопроект поступил на рассмотрение в правительство и уже согласован Минцифры», — сообщили в министерстве ТАСС.

Поправки предусматривают введение штрафов от 300 тыс. до 2 млн рублей. Кроме того, предполагается наказание в виде лишения свободы до шести лет в зависимости от тяжести преступления.

В Минцифры пояснили, что в некоторых случаях нарушителям грозит до 10 лет тюремного срока, например, если незаконное обращение с личными данными привело к тяжким последствиям, было совершено с использованием служебного положения или было организовано группой лиц.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство предлагает установить штрафы в размере 3% от оборота компании за случаи утечки персональных данных клиентов в Сеть. Он подчеркнул, что в данный момент имеется крупная проблема с утечками данных клиентов компаний, а значит, есть и повод штрафовать.

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о том, что есть необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных граждан. Он добавил, что необходимо в этой сфере принять взвешенные решения, которые будут соответствовать интересам граждан страны. Тогда же Путин рассказал о том, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве. По словам российского лидера, разработан и план мероприятий по реализации данного проекта.

В сентябре в Минцифры сообщили, что готовят законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных на компенсацию пострадавшим. В ведомстве добавили, что после принятия документа об оборотных штрафах компании задумаются о том, что вкладывать средства в безопасность для них выгоднее, чем платить штрафы.

19 августа сообщалось, что Минцифры и ряд крупных IT-компаний рассматривают возможность создания фонда материальной компенсации для граждан, которые стали жертвами утечки баз данных.

В июне Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Согласно закону, операторы обязаны незамедлительно уведомлять уполномоченные органы власти об утечке персональных данных пользователей.