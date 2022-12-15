Появились кадры нападения осужденного на полицейских в суде Челябинской области

Появились кадры нападения 40-летнего осужденного на сотрудников конвойной службы в суде в Челябинской области. Видео опубликовало 15 декабря следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел днем в четверг в Карабашском городском суде. На кадрах видно, как осужденный напал с заточкой на двух сотрудников полиции, несших охранно-конвойную службу.

Он нанес каждому по несколько ударов, после чего сбежал из зала суда. Позднее его задержали с применением табельного оружия, осужденный получил ранение в бедро.

После этого он под конвоем был направлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Затем осужденного доставят в СИЗО. Его ждет существенное увеличение срока заключения.

Как отметили в региональном СУ СК, по факту произошедшего в отношении нападавшего возбуждено новое уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), ст. 313 УК РФ («Побег из-под стражи»).

Известно, что в результате нападения один конвойный получил резаную рану головы, а его коллега — удар в шею. Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии.