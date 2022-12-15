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Спорт
Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии по футболу
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Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии по футболу

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Фото: ТАСС/Sebastian EL-SAQQA
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Португальский наставник Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной страны по футболу по итогам выступления команды на чемпионате мира в Катаре. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила пресс-служба Федерации футбола Португалии (FPF).

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Федерация поблагодарила 68-летнего Сантуша и его команду за «восемь фантастических лет», заявив, что эти слова являются благодарностью от всего португальского народа.

«После выступления сборной в финальной стадии чемпионата мира в Катаре FPF и Фернанду Сантуш приняли решение расстаться. С ним наша сборная впервые выиграла два международных турнира. FPF благодарит Сантуша и его команду», — указано в заявлении организации.

Тренер возглавлял сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством команда стала чемпионом Европы в 2016 году и победителем Лиги наций в 2019 году.

10 декабря сборная Португалии уступила команде Марокко в четвертьфинале турнира в Катаре. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» завершилась со счетом 1:0 в пользу африканцев, которые впервые пробились в полуфинал.

11 сентября португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что победа на чемпионате мира со сборной была самой большой мечтой в его карьере. Он боролся за эту мечту и за 16 лет пять раз выступал на чемпионатах мира. Роналду добавил, что никогда не подводил партнеров по сборной.

Между тем в матче в Марокко футболист по решению тренера второй раз подряд за ЧМ не вошел в стартовый состав своей команды, присоединившись к игре только на 51-й минуте после замены. После вылета сборной Португалии с турнира Роналду не сдержал слез и ушел в подтрибунное помещение, не дожидаясь партнеров по команде.

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