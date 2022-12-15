Главком ВСУ заявил, что Украина не может достать силы РФ с помощью HIMARS

Украинские военные не могут достать до российских сил с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил 15 декабря в интервью журналу The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«Они (российские войска. — Ред.) отошли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего с большей дальностью полета», — посетовал главком.

В то же время он подчеркнул, что украинская армия не испытывает дефицита военнослужащих. Не хватает, по словам Залужного, техники и боеприпасов.

В конце ноября секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Алексей Данилов призвал Запад поставить Киеву ракеты дальностью 800 км.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Вашингтон не хочет поставлять Киеву оружие большей дальности из-за того, что существует угроза дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что США перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта в случае, если примут решение о поставке Украине дальнобойных ракет.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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