Иностранные наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали газете The New York Times, что жители Артемовска (украинское название — Бахмут) настороженно относятся к ним. Издание опубликовало материал в четверг, 15 декабря.

«Многие из оставшихся жителей Бахмута уже с подозрением относились к иностранцам, особенно к вооруженным», — сказано в статье.

Как сообщает газета, одна из иностранных групп, в которую входят представители США, Канады, Великобритании и Австралии, занимается выявлением позиций российских войск. Отмечается, что военные вынуждены скрывать свой статус и не говорить на английском языке, чтобы не возник конфликт с местными жителями.

Ранее, 9 декабря, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске, при этом Киев заманивает их туда обманом.

6 декабря Марочко назвал катастрофическим положение ВСУ в Артемовске. Он отметил, что вопреки заявлению Киева положение у военных украинской армии «весьма специфическое» на фоне трудностей со снабжением.

До этого, 21 ноября, британский наемник пожаловался на снабжение ВСУ и отсутствие помощи раненым в бою. Военный рассказал, что его подразделение попало в засаду в Херсонской области, в ходе противостояния с ВС РФ боец получил серьезные ранения. По его словам, у украинской армии нет обезболивающих, вертолета и спецподразделения, чтобы вывозить оттуда людей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».