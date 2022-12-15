Врач назвала причины возникновения аллергии на хвойные деревья

Кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог лаборатории СИТИЛАБ Евгения Жукалина назвала 15 декабря причины возникновения аллергии на ель.

По ее словам, в России аллергия на хвою встречается крайне редко. Однако случается и так, что после появления живой елки в квартире у людей начинается кашель, насморк и краснеют глаза. На это, по ее словам, могут влиять эфирные масла, которые выделяются в большом количестве из ели после того, как она с мороза попала в теплое помещение.

«Фитонциды, которые выделяет дерево, сами по себе не являются источником аллергии. Более того, они дезинфицируют воздух и для большинства людей полезны. Однако если человек в принципе склонен к аллергическим реакциям, астме, легко подвержен заболеваниям дыхательных путей, у него могут начаться симптомы аллергии из-за повышенной чувствительности. Если такое случилось, хорошо проветрите помещение. Если это не помогло, лучше выбрать искусственную елку», — рассказала Жукалина в беседе с «Газетой.Ru».

Она также рассказала, что на коре новогоднего дерева могут сохраняться зерна пыльцы других растений, которые цвели летом и весной. Поэтому врач посоветовала аллергикам обмывать елку после покупки.

Кроме того, спровоцировать аллергию может и нарушение условий хранения ели. По словам специалиста, при неправильном хранении на ели могут образоваться споры плесневых грибов и частицы пыли, которые как раз и являются распространенными аллергенами.

14 декабря врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что переедание мандаринов может быть опасно и грозит неприятными последствиями. По словам специалиста, это может привести к высыпаниям на коже и другим аллергическим реакциям. Диетолог отметила, что в среднем можно съедать по четыре мандарина в день, и лучше не все сразу.

13 декабря в Роспотребнадзоре рассказали, что натуральную елку для празднования Нового года лучше всего покупать в 20-х числах декабря. В ведомстве пояснили, что елка, купленная раньше этой даты, осыплется до окончания череды новогодних праздников. Эксперты также указали на то, что иголки изумрудного цвета говорят о качестве елки. Хорошее деревце имеет характерный запах хвои. Ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго.