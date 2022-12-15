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В США заявили об отсутствии планов блокировать всю финансовую систему России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Администрация Соединенных Штатов Америки не намерена блокировать всю российскую финансовую систему. Об этом сообщил 15 декабря на брифинге координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.

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Журналисты спросили его, собираются ли США отключить все российские банки от системы SWIFT, к чему призывают в Киеве.

«Мы внимательно изучаем каждый банк и стараемся избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет осуществлять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это (введение санкций. — Ред.) как постепенное движение, а не как попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу», — сказал дипломат.

По его словам, России позволено играть роль на глобальных рынках. Однако, как заявил О'Брайен, российская сторона не будет столпом системы, основанной на правилах.

О'Брайен добавил, что против ряда крупных российских банков уже были введены санкции, которые не позволяют вести операции в долларах.

«Мы регулярно даем широкие указания о том, какие операции разрешены. Разрешены операции с продуктами питания и удобрениями. Таким образом, мы не нарушаем поставки товаров, которые необходимы людям», — добавил дипломат.

На прошлой неделе обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли написал, что Россия и коллективный Запад вступили в титаническое противостояние, которое определит будущее международной финансовой системы.

В октябре китайская газета «Хуаньцю Шибао» написала, что экономическая война Запада против России подорвала доверие мира к американскому доллару.

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