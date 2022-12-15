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ЕС предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в союзе

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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Участники саммита Евросоюза утвердили предоставление Боснии и Герцеговине (БиГ) статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом говорится в документе, обнародованном в четверг, 15 декабря, по итогам встречи лидеров союза в Брюсселе.

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И предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата

«Евросовет одобряет выводы совета ЕС от 13 декабря 2022 года по процессу расширения и соглашается предоставить статус страны-кандидата Боснии и Герцеговине», — сказано в заявлении.

О том, что ЕС согласовал предоставление БиГ статуса кандидата на вступление в сообщество, стало известно 13 декабря. Соответствующее решение было принято министрами стран Евросоюза по европейским делам.

12 октября немецкая газета Welt сообщила, что Еврокомиссия намерена рекомендовать главам государств и правительств стран ЕС как можно скорее предоставить БиГ статус кандидата на вступление в сообщество. Как уточняет издание, этому намерению ЕК способствует «существенный» прогресс в проведении реформ в БиГ.

До этого, 17 июня, Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В пояснении говорилось, что Тбилиси необходимо провести приоритетные реформы для улучшения функционирования государства. Известно, что она оценит реформы Грузии для получения соответствующего статуса не раньше 2023 года.

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