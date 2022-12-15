Устроивший смертельное ДТП в Москве рассказал «Известиям» причину аварии
Водитель BMW, наехавший 15 декабря на остановку в Москве, в результате чего погиб человек, назвал «Известиям» причину произошедшего.
Он заверил, что никуда не спешил и не находился в состоянии алкогольного опьянения. Также мужчина рассказал, что ехал на небольшой скорости, а перед пешеходным переходом тормозил.
По его словам, машину занесло перед пешеходным переходом во время торможения.
«Не было пешеходов на дороге, тут стояли машины в пробке. Из-за машины вышел пешеход, я начал тормозить, и меня занесло», — рассказал он.
Отвечая на вопрос журналиста о том, сожалеет ли он о произошедшем, водитель ответил утвердительно.
«До, конечно. Человек умер. Неужели я не сожалею?» — ответил он.
ДТП произошло в 3-м Павелецком проезде возле дома 2. Водитель BMW врезался в остановку, где находились пешеходы, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем.
В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в медучреждения.
Прокуратура Южного административного округа Москвы контролирует принятие процессуального решения по данному факту.