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Сюжет:

Главком ВСУ признал вклад мобилизации в РФ в замедление контрнаступления Украины

Главком ВСУ Залужный: мобилизация в России сорвала планы ВСУ по взятию Кременной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) 15 декабря признали, что частичная мобилизация позволила России замедлить украинское контрнаступление в районе Кременной и Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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«Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько серьезны, что эти люди не будут сражаться. Они будут», — сказал главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

С ним согласился командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, российская сторона обладает большим потенциалом с точки зрения человеческого ресурса.

Он добавил, что мобилизованные военнослужащие помогли замедлить темпы украинского контрнаступления в районе Кременной и Сватово, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, Залужный вновь призвал предоставить Украине вооружение и боеприпасы. На текущий момент, по его словам, Киев не в силах проводить большие операции.

Залужный и Сырский предположили, что исход боевых действий будет зависеть от развития ситуации в ближайшие месяцы.

На прошлой неделе бойцы подразделения Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по опорным пунктам украинских войск на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике.

В конце ноября офицер второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отмечал, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления в направлении населенного пункта Сватово в ЛНР. По его словам, украинские боевики, понеся колоссальные потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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