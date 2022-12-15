Реклама
Прямой эфир
Мир
Крупнейший в Литве завод удобрений приостановил работу из-за цен на газ
Мир
Польша поддержала пакет военной помощи Украине на €18 млрд
Общество
Путин поздравил с победой на естественно-научной олимпиаде команду из России
Экономика
В Минстрое заявили о возможностях для активной стройки на новых территориях
Мир
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Мир
В Пенсильвании два человека ранены в ходе стрельбы в медучреждении
Общество
Росавиация ведет работу по согласованию безопасных полетов iFly над Сирией
Мир
Выстрел из подаренного Киевом гранатомета мог стать причиной взрыва в полиции Польши
Мир
Главком ВСУ признал вклад мобилизации в РФ в замедление контрнаступления Украины
Мир
Немецкий депутат раскритиковал Зеленского во время выступления в бундестаге
Общество
В столичном Роспотребнадзоре заявили о преодолении пика заболеваемости гриппом и ОРВИ
Мир
Глава офиса Зеленского назвал смешным призыв к переговорам России и Украины
Сюжет:

Глава офиса Зеленского назвал смешным призыв к переговорам России и Украины

0
Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак скептично отнесся к призывам к проведению переговоров между Москвой и Киевом. Об этом он заявил 15 декабря в статье для журнала The Economist.

Подрыв в отношениях: почему Украина до сих пор не вышла из СНГ
И какие преимущества дает Киеву членство в содружестве

«Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров — это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой. Призывать обе стороны к переговорам до того, как Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства, смешно», — написал он.

Ермак перечислил шаги, которые необходимо сделать до проведения переговоров. В их число он включил обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности Украины, а также меры по предупреждению эскалации.

«Сесть за стол переговоров, чтобы подтвердить прекращение столкновений, должно стать последним пунктом в этом списке», — добавил глава офиса.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский озвучил свои три шага для прекращения конфликта во время выступления перед лидерами G7. Первым шагом он назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет. Вторым — поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Третьим шагом на пути к миру станет, по мнению Зеленского, выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit.

До этого, 7 декабря, Зеленский в беседе с Politico предположил, что в следующем году конфликт на территории страны закончится. При этом издание назвало его самым влиятельным человеком Европы, на что он ответил, что «украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время».

При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022