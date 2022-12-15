Глава офиса Зеленского назвал смешным призыв к переговорам России и Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак скептично отнесся к призывам к проведению переговоров между Москвой и Киевом. Об этом он заявил 15 декабря в статье для журнала The Economist.

«Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров — это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой. Призывать обе стороны к переговорам до того, как Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства, смешно», — написал он.

Ермак перечислил шаги, которые необходимо сделать до проведения переговоров. В их число он включил обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности Украины, а также меры по предупреждению эскалации.

«Сесть за стол переговоров, чтобы подтвердить прекращение столкновений, должно стать последним пунктом в этом списке», — добавил глава офиса.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский озвучил свои три шага для прекращения конфликта во время выступления перед лидерами G7. Первым шагом он назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет. Вторым — поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Третьим шагом на пути к миру станет, по мнению Зеленского, выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit.

До этого, 7 декабря, Зеленский в беседе с Politico предположил, что в следующем году конфликт на территории страны закончится. При этом издание назвало его самым влиятельным человеком Европы, на что он ответил, что «украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время».

При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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