Реклама
Прямой эфир
Мир
Крупнейший в Литве завод удобрений приостановил работу из-за цен на газ
Мир
Польша поддержала пакет военной помощи Украине на €18 млрд
Общество
Путин поздравил с победой на естественно-научной олимпиаде команду из России
Экономика
В Минстрое заявили о возможностях для активной стройки на новых территориях
Мир
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Мир
В Пенсильвании два человека ранены в ходе стрельбы в медучреждении
Общество
Росавиация ведет работу по согласованию безопасных полетов iFly над Сирией
Мир
Выстрел из подаренного Киевом гранатомета мог стать причиной взрыва в полиции Польши
Мир
Главком ВСУ признал вклад мобилизации в РФ в замедление контрнаступления Украины
Мир
Немецкий депутат раскритиковал Зеленского во время выступления в бундестаге
Общество
В столичном Роспотребнадзоре заявили о преодолении пика заболеваемости гриппом и ОРВИ
Мир
Глава офиса Зеленского назвал смешным призыв к переговорам России и Украины
Сюжет:

Немецкий депутат раскритиковал Зеленского во время выступления в бундестаге

Немецкий независимый депутат Фарле раскритиковал Зеленского в бундестаге
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Независимый немецкий депутат Роберт Фарле заявил, что украинский президент Владимир Зеленский совершает преступление против своего народа, поэтому правительству необходимо прекратить поддержку Киева. Такое мнение он озвучил 14 декабря, выступая в бундестаге.

Без объявления волны: Европа едва справляется с потоком беженцев
Наплыв мигрантов из Украины, Африки и Ближнего Востока усугубил и без того сложную экономическую ситуацию

«Зеленский не защищает западные ценности! Он коррумпирован! Он запретил оппозицию и независимые медиа. Он несет ответственность за военные преступления и законодательно запретил мирные переговоры с Москвой», — считает Фарле.

В своем выступлении он также призвал канцлера Олафа Шольца к урегулированию конфликта мирным путем. По его словам, для этого необходимо учитывать все стороны, в том числе российскую. Сейчас же Германия занимается эскалацией конфликта с «подачи» США, отметил Фарле.

На протяжении выступления депутаты пытались прервать и перебить его, однако политик смог перекричать несогласных и закончить речь.

9 декабря читатели немецкого издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера Олафа Шольца после его высказываний о России. Шольц заявил, что, по его мнению, Москва нарушила основные принципы международного права и ведет себя как «имперская держава» в украинском вопросе.

2 декабря стало известно, что Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине.

Он также подчеркнул решимость Германии продолжать помогать Киеву обеспечивать обороноспособность, а также осудил массированные ракетные авиаудары по объектам украинской инфраструктуры.

Также экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен 29 ноября заявил, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022