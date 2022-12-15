Независимый немецкий депутат Роберт Фарле заявил, что украинский президент Владимир Зеленский совершает преступление против своего народа, поэтому правительству необходимо прекратить поддержку Киева. Такое мнение он озвучил 14 декабря, выступая в бундестаге.

«Зеленский не защищает западные ценности! Он коррумпирован! Он запретил оппозицию и независимые медиа. Он несет ответственность за военные преступления и законодательно запретил мирные переговоры с Москвой», — считает Фарле.

В своем выступлении он также призвал канцлера Олафа Шольца к урегулированию конфликта мирным путем. По его словам, для этого необходимо учитывать все стороны, в том числе российскую. Сейчас же Германия занимается эскалацией конфликта с «подачи» США, отметил Фарле.

На протяжении выступления депутаты пытались прервать и перебить его, однако политик смог перекричать несогласных и закончить речь.

9 декабря читатели немецкого издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера Олафа Шольца после его высказываний о России. Шольц заявил, что, по его мнению, Москва нарушила основные принципы международного права и ведет себя как «имперская держава» в украинском вопросе.

2 декабря стало известно, что Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине.

Он также подчеркнул решимость Германии продолжать помогать Киеву обеспечивать обороноспособность, а также осудил массированные ракетные авиаудары по объектам украинской инфраструктуры.

Также экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен 29 ноября заявил, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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