Путин поздравил с победой на естественно-научной олимпиаде команду из России
Президент России Владимир Путин 15 декабря поздравил российскую команду, победившую на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Колумбии.
Школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медали.
«Дорогие Гордей, Екатерина, Андрей, Михаил, Альберт, Максим! <...> Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания <...> убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также поблагодарил педагогов и наставников, которые помогли команде победить.
В ноябре Путин указал на необходимость внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в курсы математики в школах, так как наблюдается большой дефицит профессионалов в этой сфере.