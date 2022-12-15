Реклама
Прямой эфир
Мир
Крупнейший в Литве завод удобрений приостановил работу из-за цен на газ
Мир
Польша поддержала пакет военной помощи Украине на €18 млрд
Общество
Путин поздравил с победой на естественно-научной олимпиаде команду из России
Экономика
В Минстрое заявили о возможностях для активной стройки на новых территориях
Мир
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Мир
В Пенсильвании два человека ранены в ходе стрельбы в медучреждении
Общество
Росавиация ведет работу по согласованию безопасных полетов iFly над Сирией
Мир
Выстрел из подаренного Киевом гранатомета мог стать причиной взрыва в полиции Польши
Мир
Главком ВСУ признал вклад мобилизации в РФ в замедление контрнаступления Украины
Мир
Немецкий депутат раскритиковал Зеленского во время выступления в бундестаге
Общество
В столичном Роспотребнадзоре заявили о преодолении пика заболеваемости гриппом и ОРВИ
Мир
Глава офиса Зеленского назвал смешным призыв к переговорам России и Украины

В Минстрое заявили о возможностях для активной стройки на новых территориях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минстроя Ирек Файзуллин считает, что озвученное президентом РФ Владимиром Путиным решение для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей о предоставлении им ипотечных кредитов для приобретения жилья в новостройках по льготной ставке 2% — это серьезный толчок для развития стройки на новых территориях.

Путин назвал основные задачи России на 2023 год. Главное

«Те решения, которые сегодня были озвучены президентом РФ на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, нацелены на развитие всех отраслей экономики и строительства в частности», — сказал он, отвечая на запрос «Известий» в четверг, 15 декабря.

По его словам, для гармоничного развития жилищной сферы необходим баланс спроса и предложения на рынке. Льготная ипотека, запущенная в 2020 году, поддержала спрос в критический момент и дала возможность гражданам покупать жилье. Одновременно с этим благодаря этой программе застройщики получили стабильные заказы и смогли продолжить запуски новых проектов строительства, подчеркнул Файзуллин.

«В текущих экономических условиях решение президента РФ о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, а также расширение доступа к семейной ипотеке — оптимальная возможность для сохранения адресного подхода при поддержке людей в их желании улучшить свои жилищные условия», — сказал министр.

Также он отметил, что инструменты, которые позволяют строительной отрасли развиваться и наращивать свой потенциал, уже сегодня дают результат — ожидаем, что текущий год станет самым успешным для отечественного жилищного строительства.

«По данным Росстата, за 11 месяцев этого года введено в эксплуатацию 93,3 млн кв. м, что уже превышает итоги всего прошлого года. Важно сохранять набранный темп, и возможность использования механизма опережающего финансирования строительства инфраструктуры в рамках нацпроектов здесь играет немаловажную роль», — подчеркнул министр.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022