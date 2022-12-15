В Минстрое заявили о возможностях для активной стройки на новых территориях

Глава Минстроя Ирек Файзуллин считает, что озвученное президентом РФ Владимиром Путиным решение для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей о предоставлении им ипотечных кредитов для приобретения жилья в новостройках по льготной ставке 2% — это серьезный толчок для развития стройки на новых территориях.

«Те решения, которые сегодня были озвучены президентом РФ на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, нацелены на развитие всех отраслей экономики и строительства в частности», — сказал он, отвечая на запрос «Известий» в четверг, 15 декабря.

По его словам, для гармоничного развития жилищной сферы необходим баланс спроса и предложения на рынке. Льготная ипотека, запущенная в 2020 году, поддержала спрос в критический момент и дала возможность гражданам покупать жилье. Одновременно с этим благодаря этой программе застройщики получили стабильные заказы и смогли продолжить запуски новых проектов строительства, подчеркнул Файзуллин.

«В текущих экономических условиях решение президента РФ о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, а также расширение доступа к семейной ипотеке — оптимальная возможность для сохранения адресного подхода при поддержке людей в их желании улучшить свои жилищные условия», — сказал министр.

Также он отметил, что инструменты, которые позволяют строительной отрасли развиваться и наращивать свой потенциал, уже сегодня дают результат — ожидаем, что текущий год станет самым успешным для отечественного жилищного строительства.

«По данным Росстата, за 11 месяцев этого года введено в эксплуатацию 93,3 млн кв. м, что уже превышает итоги всего прошлого года. Важно сохранять набранный темп, и возможность использования механизма опережающего финансирования строительства инфраструктуры в рамках нацпроектов здесь играет немаловажную роль», — подчеркнул министр.