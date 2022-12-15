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Путин заявил, что расчет западных стран на уничтожение российской экономики не оправдался

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Расчет стран Запада на разрушение российской экономики не сбылся, несмотря на то что они объявили России настоящую экономическую войну. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», — отметил глава государства.

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Путин обратил внимание на то, что против России идет беспрецедентная санкционная агрессия, целью которой является «смятие экономики» РФ в сжатые сроки. Для этого власти западных стран начали грабеж валютных резервов РФ, чтобы обвалить ее национальную валюту — рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию.

Как отметил президент, серьезные тектонические изменения, которые в настоящий момент переживает весь мир, заставляют отечественную экономику и российских граждан сталкиваться с серьезными вызовами. В связи с чем он анонсировал, что намерен предложить новые решения в экономике РФ в связи со сложившейся ситуацией.

До этого, 9 декабря, Путин рассказал, что в РФ наблюдается очевидный темп снижения инфляции. Он добавил, что в течение этого года ожидается снижение дефицита бюджета с 2% в текущем году до 0,7% в 2025 году.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что США хотят спровоцировать дефолт, чтобы разрушить российскую экономику. По его словам, Вашингтон не только рейдерски захватил размещенную в банках США часть российских валютных резервов, но и требует, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, тем самым не скрывая цели истощить запасы валюты в РФ.

12 декабря сообщалось, что страны «большой семерки» (G7) в ходе встречи лидеров государств, прошедшей в формате видеоконференции, приняли решение о поддержке и усилении экономического давления на РФ, а также на тех, кто уклоняется от ограничительных мер и подрывает их.

14 декабря обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли отметил, что Россия победила Запад в экономической войне, приведя тем самым противника в ужас. Он подчеркнул, что в то время, как инфляция в западных странах зашкаливает, в России она снижается.

13 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что период адаптации к санкционной политике Запада в России продолжается, хотя уже сейчас можно сказать, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострившейся ситуацией в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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